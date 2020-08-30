مايكل جاكسون مازال ينادى بالمساواة من خلال They Don’t Care About Us

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق المخرج و المنتج الأمريكي سبايك لي نسخة جديدة من كليب أغنية "They Don’t Care About Us" لملك البوب الراحل مايكل جاكسون لكن علي طريقة عام 2020 ، و هي المفاجأة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام من شتي أنحاء العالم، فقد ضم كليب " They Don’t Care About Us " الذي تم إطلاقه بالتزامن مع ذكري ميلاد مايكل جاكسون الـ 62 عدد من اللقطات التي تم تصويرها بالمسيرات الاحتجاجية " Black Lives Matter" لعام 2020 التي انتشرت بسبب مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية علي يد أحد رجال الشرطة ، و جاءت اللقطات لمعروضة بالكليب من عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ريو دي جانيرو وهلسنكي وأتلانتا وكيب تاونو غيرهم .
و في بيان أكد سبايك لي : "للاحتفال بذكري ميلاد مايكل جاكسون ، قدمنا هذا الفيلم القصير " They Don’t Care About Us " علي طريقتنا لعام 2020 لمواصلة النضال من أجل المساواة للجميع " .
سبايك لي ومايكل جاكسون
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