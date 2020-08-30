شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة السيد بدير.. تعرف على أفلام ناجحة جمعت الراحل بإسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان السيد بدير، اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس، والذي يعد واحداً من أهم فنانى الكوميديا فى مصر وتحققت شهرته فى شخصية عبد الموجود كبير الرحيمية، حيث قدم الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة ولم يشارك في مجال الفن بالتمثيل فقط بل نجح أيضا كمؤلف ومخرج للكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، ويعتبر الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين من أكثر الفنانين الذين عملوا مع الفنان السيد بدير، لما يتسببا هما الاثنين في رسم ابتسامة جميل على وجوه المشاهدين عندما يلتقيان في عملا واحد، وشاركا بالتمثيل خلال 8 أفلام سينمائية نعرضها خلال هذا التقرير.





العرسان الثلاثة

بدأت أولى هذه الأعمال بفيلم "العرسان الثلاثة" عام 1947، وتدور قصته حول فؤاد الذى يعمل في التنقيب عن البترول، ويغيب عن فتاته سامية أحيانًا ولكن هذه المرة تطول فترة غيابه في عمله في إحدى صحارى مصر، ويجد والدها حتمية زواجها رافضًا كل مبررات ابنته لغيبة خطيبها غير مهتمًا لحبها له، وتتوالى الاحداث.

ادينى عقلك

ثانى هذه الأفلام كان "ادينى عقلك" عام 1952، وتدور أحداثه بعد أن يعود كمال إلى بلدته بعد انتهائه من الدراسة وزواجه من فتاة قاهرية فائقة الجمال، يصاب كل من جزر وغنيم بالغيرة، فيقرران السفر إلى القاهرة من أجل البحث عن فتيات قاهريات للزواج، وتتوالى الأحداث





عفريت عم عبده

أما الفيلم الثالث فهو "عفريت عم عبده"، عام 1953، وتدور أحداثه حول الفتاة "حبايب"، التي تكتشف أن والدها ترك ثروة كبيرة وأخفاها في منزله بالصحراء، وقد أعد خريطة عن مكان الكنز، لتحاول (حبايب) البحث عن الثروة بمساعدها "أحمد"، ولكن عمها "شديد" يطاردها طمعًا في الثروة، لتحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث.

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ابن ذوات

الفيلم الرابع كان في نفس عام 1953 وهو "ابن ذوات" وتدور أحداثه حول رؤية العم أن يزوج ابن أخيه لعلّ هذا الزواج يبعده عن الحياة اللاهية، ويبحث عن فتاة تقبل أن تتزوج مثل هذا الشاب، ولكن الفتاة التى وقع اختياره عليها تقع في مشكلة مع والدها الذي يقف عقبة في زواجها من الإنسان الذي تحبه.





كدبة إبريل

الفيلم الخامس هو "كدبة إبريل" عام 1954، وتدور أحداثه حول رغبة اسماعيل في الاستيلاء على أموال زوجته التركية، فيدعي أن له أبناء من زوجة سابقة توفيت، وأنه لا يستطيع أن ينفق عليهم، لكن اسماعيل لا يدرك أن هذه الكذبة الصغيرة قد أوقعته في سلسلة لا تنتهي من اﻷكاذيب.

حلاق بغداد

في نفس عام 1954 قدما سويا فيلم جديد بعنوان "حلاق بغداد" وتدور أحداثه حول حلاق في بغداد يحكي لزبائنه عن جده الأكبر وأنه كان لديه ابن معاق ذهنيًا وكان أبيه يحاول إسعاده فاشترى جارية للابن وهذه الجارية هى التي اكتشفت أن الابن ليس معاق ذهنيًا وأنه يعمل ذلك لهدف هو جارته بنت الوالي.





بنت البلد

لم ينتهى عام 1954 بهذا الشكل فقدما فيلما ثالثا بعد سلسلة نجاحاتهم وهو فيلم "بنت البلد" وكان وش السعد على الفنان السيد بدير الذى عرفه الجمهور بشكل قوى، وتدور أحداثه حول عبد الرحيم كبير الرحيمية يرسل ابنه إسماعيل إلى باريس لتلقي علومه، يصادفه محتال ويوقعه في شباك راقصة تبتز أمواله، وتطالبه بالزواج، فيرسل إسماعيل لوالده يطالبه بمبلغ كبير لإتمام زواجه، يثور الأب ويسافر إلى باريس وترافقه ابنة أخيه التي تحب إسماعيل.

إسماعيل ياسين في الطيران

أخر هذه الأفلام كان في عام 1959 من خلال فيلم "إسماعيل ياسين في الطيران"، وتدور أحداثه حول شخصين توأم، واحد يعمل في السينما والأخر يعمل في الطيران ولكن الأخ الذي يعمل في السينما يقع في حب راقصة ولكنها لا تشعر به لانها تأمل أن تتزوج من طيار، ولذلك يحاول الأخ انتحال شخصية أخيه الطيار لكي يفوز بقلب هذه الراقصة.



