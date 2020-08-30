شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تامر حسنى ومحمود العسيلى فى أحدث صورة من كواليس "اختراع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمود العسيلي متابعيه على موقع انستجرام بصورة جديدة من كواليس آخر أعماله الغنائية "اختراع" والذى شارك فيه الغناء مع المطرب تامر حسني خلال دويتو حاز إعجاب متابعيهم منذ طرح الكليب قبل يومين، حيث ظهر العسيلي وتامر في أحدث صورة لهما من كواليس الكليب وعلق عليها الأول بكتابة : "أحلى اختراع".



تامر والعسيلي

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يأتى هذا فيما تصدرت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني ومحمود العسيلي موقع يوتيوب، حيث أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة علي الموقع في مصر بأكثر من 2.6 مليون مشاهدة في يومين، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وكان تامر حسنى قال عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.