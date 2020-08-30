شكرا لقرائتكم خبر عن تميم بدوى يطرح أول أغنياته "يا من هواه أعزه وأذلنى".. ويؤكد: "هحقق حلمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإمكانيات وأدوات تكنولوجية بسيطة، قرر الفنان الشاب تميم بدوى، صناعة أغنية كاملة بالأداء والألحان وتصويرها بطريقة "فيديو كليب"، معتمدًا على موهبته فى الغناء، التى يحلم يومًا بأن يصبح أحد أرقامها الهامة، وذلك عبر أداء أغنية "يا من هواه أعزه وأذلنى"، وهى من كلمات الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد البوسعيدى، سُلطان عُمان.

ويقدم ”الخليج 365”، هذه الموهبة الشابة، حيث قال تميم بدوى، "أنا بأغنى ولما الدنيا قفلت معايا قررت أعمل أغنية "بدون تكاليف" zero cost ، والأغنية كلها تم إنتاجها عبر أحد البرامج المتخصصة وقمت بتلحين وبغناء الأغنية والتوزيع، والعزف على الناى".

Advertisements

وأضاف تميم بدوى، "الموضوع كان صعب جدًا بالنسبة لى لأنى لم أدرس الموسيقى، والصدفة جمعتنى بواحد اسمه بجاد سعيد، بيصور وبيخرج فيديوهات بالموبايل وقررنا نعمل الكليب وجبنا اتنين صحابنا موديل الأغنية، وتم إنتاج الفيديو كليب فى البيت، بدون الذهاب إلى استوديوهات متخصصة والحمد لله أولًا وأخيرًا على نعمة الاصرار وهمشى ورا حلمى فى الغناء".