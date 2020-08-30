شكرا لقرائتكم خبر عن AMC تخطط للسيطرة على دور العرض المتأثرة بأزمة COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أربع سنوات ، أصبحت AMC أكبر مجموعة سينمائية في أمريكا الشمالية بصفقة قيمتها 1.2 مليار دولار بعد الاستحواذ على منافستها الأمريكية Carmike، وللحصول على الموافقة التنظيمية وقتها، وافقت الشركة المندمجة على بيع 15 دار عرض والآن دمرت جائحة الكورونا العديد من دور العرض ، لذلك تتخذ AMC خطوات لامتلاك ما كانت قد اضطرت لبيعه سابقًا، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.

وكان قد كشف موقع variety عن ضربة جديدة لفيلم الخيال العلمى "Tenet"، بسبب احتمالية عدم عرضه فى دور العرض السينمائية بالولايات المتحدة، وذلك بعدما تم تحديد موعد وصول الفيلم إلى الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، إلا أنه ليس واضحاً أين سيتم عرض الفيلم بسبب استمرار إغلاق العديد من دور العرض بسبب فيروس كورونا، وهذا ما تسبب فى قلق لأصحاب دور العرض من أن يلجأ الجمهور إلى البحث عن الفيلم فى مكان آخر مثل قرصنته عبر الإنترنت.

وبحسب variety فإن الفيلم لن يتم عرضه فى دور العرض الأمريكية لمدة أسبوعين آخرين وهناك احتمال أن تحصل ولايات إضافية على إذن من المسئولين لإعادة فتح دور العرض بحلول ذلك الوقت، خاصة أنه فى الوقت الحالى أعيد فتح دور العرض فى 44 ولاية، لكن لا تزال دور العرض مغلقة فى المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس.

ومع بدء استئناف مشاهدة الأفلام بحذر فى الولايات المتحدة، كانت سينما السيارات فى لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وساكرامنتو من بين أكبر صانعى الأموال للإصدارات الجديدة، كما كان الحال فى نهاية الأسبوع الماضى مع فيلم Unhinged، لكن وفقا لإرشادات شركة Warner Bros، فإن "Tenet" لن يتمكن من اللعب فى أى من تلك الأسواق لأن دور العرض الداخلية لا تزال مظلمة.

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وفى هذا الإطار تفاجأ بعض العارضين من أن شركة Warner Bros ستتخلى عن فرصة عرض فيلم "Tenet" على أكبر عدد ممكن من الشاشات، خاصة بالنسبة لفيلم تبلغ ميزانيته نحو 200 مليون دولار وسيحتاج إلى مبيعات تذاكر قوية للخروج من المنطقة الخسارة.

يذكر أن فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.