شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى إطلالة فرعونية بالناى والنجمات يبدين إعجابهن بالصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما ترتبط الفنانة سوسن بدر في ذهن متابعيها وجمهورها بأنها مثال لجمال المرأة المصرية منذ أيام مصر القديمة لتميزها بملامح السيدة المصرية التي طالما اعتدنا علي رؤيتها في المتاحف حتي لقبها كثيرون بنفرتيتي منذ ظهورها علي الساحة الفنية في بدايتها وحتي الآن.



صورة لسيدة فرعونية

سوسن بدر ظهرت بصورة اعتادها متابعوها مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام في إطلالة مشابهة لسيدة مصرية قبل آلاف السنين على اسوار المتاحف حيث ظهرت بزي فرعوني ممسكة بناي مما اثار اعجاب متابعيها ممن أشادوا بروعة الصورة في التعليقات وأبرزها من الفنانة مني زكي، أروي جودة وغيرهم من النجوم والنجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.



النجمة سوسن بدر

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على جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، سوسن بدر إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

وتعاقدت سوسن على المشاركة فى بطولة فيلم "بلالين" المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتشارك فى بطولته إلى جانب كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجد، علا رشدى، أحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركات سينرجى ونيو سينشرى ومصر العالمية.