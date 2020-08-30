شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يتعاون مع يحيى الموجى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كاظم الساهر تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير "كتاب الحب"، ومن أبرز أغانى ألبومه الجديد "يا وفية"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، وهى أغنية تحمل طابع دراما.

من ناحية أخرى وجه كاظم الساهر مؤخرا رسالة دعم إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى حدث منذ أيام وخلف وراءه آلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين، إضافة إلى دمار كبير فى العاصمة بيروت، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يقول به "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

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وأضاف: "أحبائي في لبنان كلنا معكم.. شكراً لكم.. شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس... أتمنى من الجميع أن يساهم.

كما طرح كاظم مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب الماضي.

يذكر أن آخر ألبومات كاظم الساهر "كتاب الحب"، تم طرحه عام 2016، وضم 17 أغنية هى "فاكهة الحب، تناقضات، قصة خلافاتنا، شئون صغيرة، زور امرأة، لو لم تكوني أنتِ فى حياتي، كوني امرأة خطرة، رسالة حب صغيرة، عيد العشاق، كتاب الحب تتر مسلسل مدرسة الحب".