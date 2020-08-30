شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تشيد بأغنيه لطيفة الجديدة "خلينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة نبيلة عبيد، الفنانة لطيفة على أغنيتها الجديدة "خلينى"، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"وفى وسط الدوشة والضجيج تسمع نغمة حلوة تلاقية صوت لطيفة بيغنى أحلى الأغنيات و الحقيقة أنا وقعت فى غرامك يا لطيفة و فى غرام أغانيكى الجديدة خلينى ورد الباب و الشمس و مشغلاهم عندى من حلاوتهم على طول".

وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها لتفاعل جمهورها مع أغنيتها الجديدة " خلينى "، ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لمتابعيها وهويؤدون رقصات الأغنية، وكتبت على الفيديو قائلة:" فرحانة برشا بكل الفيديوهات و تفاعلكم مع خليني ومستنية أكتر".

وشاركت لطيفة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من وراء كواليس تصوير كليبها الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصورإنستجرام، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود وتظهر في كامل أناقتها بعد خضوعها للمكياج قبل تصوير الكليب.