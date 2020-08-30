شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تمثال جديد لمايكل جاكسون بطول 1.8 متر في بكين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النقاب عن تمثال لملك البوب مايكل جاكسون في أحد مراكز التسوق في العاصمة الصينية بكين، وهو بارتفاع 1.8 متر مصنوع من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإحياء ذكرى ميلاد "ملك البوب" الراحل الـ62 الذى يعتبر واحد من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة.



الكشف عن التمثال



تمثال مايكل

وشاركت الصفحة الرسمية لجائزة world music awards عبر موقع "انستجرام"، مجموعة صور للتمثال وتظهر بها تجمع عشرات الصينين لالتقاط الصور معه.

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صور الجمهور مع التمثال



صورة أخري للتمثال

وكانت كشفت مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية سرا كبيراً للمرة الأولي حول سلسلة أفلام X-MEN التي حققت نجاحاً كبيراً خلال اجزاءها وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 20 عام على اطلاق اول جزء من السلسة الشهيرة مطلع الالفية، ولكن تلك المرة كان السر يخص ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وأكد التقرير أن النجم الراحل سعى للظهور في فيلم X-MEN، مطلع الألفية الجديدة وذلك من خلال شخصية البروفيسور "تشارلز إكزافير" الذى أعجب بها إلى حد كبير، حيث أضاف التقرير أن جاكسون نظَّم لقاءات مع مخرج الفيلم بريان سينجر، ومنتجيه، بخصوص تحضير نفسه للانضمام لأبطال الفيلم من خلال هذه الشخصية، كما لم يقف الأمر عند الاعجاب والجلسات مع المخرجين والمنتحين وإنما وصل الامر حسب المجلة لأنه أجرى اختبار أداء أمام المسؤولين عن العمل.