شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تحيى ذكرى الأسطورة مايكل جاكسون بعبارة "عيد ميلاد سعيد للملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية مادونا علي إحياء ذكري ميلاد ملك البوب مايكل جاكسون الـ62 الذى يعتبر واحد من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة، ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها قائلة :" عيد ميلاد سعيد للملك".



مادونا

وجمعت مادونا بمايكل جاكسون قصة حب كادت تتحول لقصة زواج أسطورية إلا أنها توقفت في النهاية حسب تصريحات أدلت بها مادونا نفسها قبل ثلاثة سنوات حينما تحدثت عن الأمر للمرة الأولى، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينه وبين ملكة البوب مادونا رغم مرور سنوات على وفاته.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن علاقة رومانسية كانت تجمع بين الأسطورة جاكسون وملكة البوب مادونا، وكان من الممكن أن يصبحا أفضل ثنائي رومانسي في هوليوود، إلا أن انتقاد مادونا له على شاشات التلفزيون أنهى الزيجة.

Advertisements

وقال "فلو أنتوني" حول الأمر، وهو صديق قديم لعائلة جاكسون: "كان من الممكن أن تشهد هوليوود قصة حب أسطورية تجمع بين جاكسون ومادونا في أوائل التسعينيات، ولكنه غضب".

وخلال استضافتها في وقت سابق مع المذيع الشهير "جيمس كوردن" تطرقت لعلاقتها بملك البوب مايكل جاكسون، وقالت مادونا: "لم تتح لى الفرصة من قبل للتحدث عن ذلك الأمر، فلا أحد طلب مني ذلك".