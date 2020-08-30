شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 إطلالات للنجمة ياسمين صبرى من رحلاتها فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة ياسمين صبرى عطلتها الصيفية فى اليونان وشاركت ياسمين جمهورها بأكثر من إطلالة لها خلال الإجازة الصيفية وحازت إطلالاتها على إعجاب جميع متابعيها، وفى هذا التقرير أجمل 5 صور لياسمين صبرى من رحلاتها فى اليونان.



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وتحرص النجمة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا من حين لآخر بجلسة تصوير جديدة لها تبرز جمالها وأنوثتها، وأخرى وهي تمارس رياضتها المفضلة داخل صالات الجيم التي تواظب عليها.

وتحافظ ياسمين صبرى بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث تتنوع أنشطة ياسمين صبرى الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى.

وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإنتاج سينرجى مع كوكبة من النجوم.