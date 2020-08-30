شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز تنعى تشادويك بوزمان: شكرًا لك على إلهامنا جميعًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة العالمية جينفر لوبيز عن صدمتها الكبيرة لوداع النجم تشادويك بوزمان، الذى رحل عن عالمنا أمس بشكل مفاجئ عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان، ونشرت لوبيز فيديوهات له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" شكرًا لك على إلهامنا جميعًا ، تشادويك بوزمان.. الملك .. أرقد في سلام".

وكان رحل الممثل الأمريكى تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان حسبما أعلن وكيل أعماله وعائلته الجمعة، وتقمص بوزمان دور البطولة فى الفيلم الذى حقق نجاحا عالميا كبيرا ويعد أول عمل سينمائى عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ "استوديوهات مارفل"، توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، عن 43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها بصمت لأربع سنوات، حسبما أعلن وكيل أعماله الجمعة.

من جهتها، أكدت عائلة الممثل في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية"، وأشارت إلى أن بوزمان "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".

Advertisements



الممثل الأمريكى الراحل تشادويك بوزمان

هذا، وقد تم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون فى 2016، لكنه لم يعلن يوما عن حالته الصحية وواصل تصوير الأعمال السينمائية في أهم استوديوهات هوليوود، بموازاة خضوعه "لعمليات لا تحصى وعلاج كيميائي"، بحسب العائلة التي وصفته بأنه "مقاتل حقيقي".