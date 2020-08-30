شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يحتفل بزواج أخته من شقيق مصطفى بسيط.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل النجم مصطفي خاطر بزفاف شقيقته علي شقيق صديقه بمسرح مصر مصطفي بسيط، بحضور عدد كبير من أصدقائهم فى الفرقة، وشهد الحفل أول ظهور لزوجة أوس أوس بعد وفاة رضيعهما الذي رحل في يونيه الماضي.

مصطفي خاطريرقص مع شقيقته

نجوم مسرح مصر مع خاطر

اول ظهور لزوجة اوس اوس كما شهد الزفاف أيضا أول ظهور لزوجة مصطفى خاطر بعد الحمل، حيث ينتظران طفلهما الأول الشهر المقبل.

العروسان

العروسين

مصطفي خاطر وزوجته Advertisements ومن ناحية أخري تم ترشيح النجم مصطفي خاطر لبطولة فيلم "بلالين" للمخرج عصام عبد الحميد، بعد اعتذار النجم أياد نصار والذى لم يتم الاتفاق معه حول بعض التفاصيل فى السيناريو، ليرشح صناع الفيلم الفنان مصطفى خاطر بدلاً منه وتجرى مفاوضات تمهيداً للتعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

العروسين

جانب من الحفل

صورة أخري للعروسان

كتب الكتاب "بلالين"من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركات سينرجى فيلمز ونيو سينشرى ومصر العالمية، ويشارك فى بطولته كل من كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، سوسن بدر، هدى مجد، علا رشدى وأحمد كمال وجارى التعاقد مع باقى الفنانيين المشاركين فى البطولة.

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