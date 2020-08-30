شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ مصطفى حجاج ورضا البحراوى على أغنيتهما الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، كل من مصطفى حجاج و رضا البحراوى على أغنيتهم الجديدة " أبويا قالى زمان"، متمنيا لهما المزيد من النجاح والتقدم، وكتب تامر عبر حسابها على إنستجرام، قائلا:" مليون مبروك لحبايب قلبى مصطفى ورضا ربنا يكرمكم وتشوفوا أجمل النجاح و يوفقكم مع هانى باشا محروس".

26371D9B-A762-469D-8151-DA1CBF11AA90 وطرح المنتج هانى محروس أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى، أمس السبت وتم تصويرها ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏ Advertisements يأتى هذا العمل بعد عدة نجاحات لعزيز الشافعى ومصطفى حجاج بتوقيع هانى محروس منها "نعناع" من كلماته والحانه وأغنية ‏‏"خطوة" من كلماته وألحانه.‏

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