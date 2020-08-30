شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البروموهات الدعائية لمسلسل "الوجه الآخر" لـ ماجد المصرى قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجى عن البروموهات الرسمية الترويجية لمسلسل "الوجه الاخر" بطولة النجم ماجد المصرى، المقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة، قصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، حيث تضمنت البروموهات على مشاهد إثارة وتشويق، فضلا عن صورة مبهرة للممثلين والديكورات، بجانب المشاهد التي تحتوى على قصة مميزة وخلافات عائلة وخلافه.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

وفى السياق ذاته ، انتهى النجم مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل"الوجة الأخر"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.

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ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.