شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى إجازة يومين من تصوير "النمس والإنس" بسبب الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد هنيدى على إجازة يومين من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، بسبب تغيير الديكورات، حيث يتبقى لفريق العمل نحو 5 أيام على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى، ويدخل الفيلم فى مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه فى السينمات.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

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ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.