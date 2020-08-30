شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري واورلاندو بلوم يخططان للسفر إلى بريطانيا من أجل مولودتهما الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة كاتي بيري وخطيبها الممثل اورلاندو بلوم قد وضعا خططهما من أجل تربية مولودهما الأول الذى رزقا به مؤخراً، حيث كشف موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره بخصوص الثنائي أنهما باتا يعتزما السفر إلى المملكة المتحدة لتربية ابنتهما هناك بعدما رزقا بها نهاية الأسبوع الماضى.

من ناحية أخري يبدو أن النجمة العالمية كاتى بيرى وخطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم اختارا اسم طفلتهما "ديزى" Daisy Dove Bloom منذ عدة أشهر وهو ما ظهر بعدد من الإشارات التى لم يلتفت إليها البعض ويتوقع أنها إعلان خفي عن مولودة النجمين، ولم يعلم البعض أن "ديزى" هو أحد أنواع الزهور.

وأول هذه الخطوات هي إطلاق كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما في النصف الأول من شهر مايو الماضي أغنية " Daisies " التى حققت نجاحا كبيرا فور إطلاقها بين المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وكان البوستر الترويجي للأغنية ظهرت به كاتي بيري وهي تقف بين زهور الـ Daisy التي اختارت بيري هذا الاسم لابنتها.

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وفي منتصف شهر مايو أطلقت الكليب الخاص بأغنيتها " Daisies " الذى قامت بإنتاجه وإخراجه Liza Voloshin ، وكأن بيري كانت تريد تكثيف ذكر اسم DAISY خلال هذه الفترة.

ولم تكتف بيري بذلك لكن ظهرت النجمة الشهيرة بعدد من الصور التي التقطت لها بمنزلها وهى ترتدى بفستان يحمل طبعة ورورد الـ Daisies توقيع دار أزياء " Richard Quinn " ووصل سعره إلى 1932 جنيها إسترلينيا.