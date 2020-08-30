شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة شادويك بوسمان تكشف زواجه سرا قبل وفاته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عائلة النجم العالمي شادويك بوسمان الذي توفي أمس، السبت، بعد صراع مع سرطان القولون أنه كان متزوجا سرًا وفي هدوء من حبيبته المغنية تايلور سيمون ليدوارد Taylor Simone Ledward، حسب موقع eonline،وأشار الموقع إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

وتوفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته، ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجليس، وعائلته بجانبه.

Advertisements

ولم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".