شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الغسالة يكسر حاجز الـ12 مليون بعد تحقيقه 103 ألف جنيه أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الغسالة" 103,911 ألف جنيه إيرادات فى التذاكر، أمس السبت، ليكسر حاجز الـ12 مليون جنيه، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى –، ويتصدر الفيلم إيرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضها سابقاً فى موسم إجازة منتصف العام ، وفيلم آخر جديد وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

Advertisements

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.