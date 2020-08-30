"أنغامي" تُعيد قيمة تذكرة حفل عمرو دياب بعد تأخير البث

قررت إدارة أنغامي، المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعادة قيمة تذكرة حفل عمرو دياب، لكل من قام بشرائها، بالاضافة الى هدايا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد ما حدث في حفلة الهضبة أمس من تأخير بثها نتيجة ضغط الجمهور من مستخدمي المنصة، مما أدى إلى مشكلة تقنية.



يذكر أن حفل الهضبة المقدم من فودافون ميوزك الذي بث أمس على انغامي قد استمر لـ30 دقيقة وقد صور في وقت سابق في الساحل الشمالي على شاطئ البحر، حيث غنى فيه عمرو أجمل أغنياته الجديدة التي لاقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا من قبل المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالحفل المنتظر.



وخلال الحفل تعرض تطبيق أنغامي لمشكلة تقنية وذلك بسبب الإقبال الغير مسبوق على الحفل من محبي و متابعي الهضبة ، وكتبت إدارة تطبيق أنغامي عبر كل صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي "نعتذر عن المشكلة التقنية التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على المنصة. إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً، نؤكد أنه سيعاد الساعة ٨:٠٠ مساءً"، و قامت أنغامي بإعادته مرتين بعد ذلك.

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