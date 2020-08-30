يوسف آخر اكتشافات حميد الشاعري يقدم أغنيته الأولى "ايه جابك" .. فيديو

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 أغسطس 2020 02:02 مساءً - طرحت شركة "كامب" أولي اعمالها الفنية بعد إعلان التعاقد مع النجم حميد الشاعري وهي أغنية "ايه جابك" للمطرب الشاب يوسف والذي يعد اخر اكتشافات الشاعري.
اغنية "ايه جابك" من كلمات محمد عاطف والحان مدين وتوزيع حميد الشاعري، الذي يشاركه ايضا بالغناء فى دويتو بعنوان "يادنيا دواره" بألبومه الشاعري الجديد "أنا بابا" والمقرر طرحه الشهر المقبل.
وقد انتهي يوسف من تسجيل ٧٠٪ من أغاني ألبومه الأول والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد رحيم، محمد رفاعي، تامر حسين، عزيز الشافعي، محمود خيامي، اشرف سالم، عنتر هلال، مجدي عبدالعزيز، سمر حسين ادام، اشرف امين، عنتر هلال، اسامه سامي، زياد حسن، سمير زكي، توما، طارق عبدالجابر، زيزو فاروق، نديم الشاعري.
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