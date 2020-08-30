أحدث تهمة تواجه الحسناء بيلا حديد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - وجهت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، رسالة إلى الطفل الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي صاحب الـ11 عاماً، الذي اشتهر بتقديمه لأغاني راب باللغة الإنجليزية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدوينة العارضة الشابة صاحبة الـ 23 عاما، جاءت مرفقة بأغنية للشنطي وعلقت عليها قائلة: «أكمل وازدهر وواصل رواية حقيقتك فأنت مميز وذكي ومهم وأنا فخورة بك جداً كونك أخي الفلسطيني».. وأنهت تدوينتها بوسمين "الدم الفلسطيني"، "في عروقي".

التدوينة تسببت في حملة هجوم منظمة ضدها من المتابعين الإسرائيليين والصحافة الإسرائيلية، وعلّق إسرائيليون على صفحتها متمنين لها المرض والموت بسبب انحيازها إلى الفلسطينيين، واتهمت كذلك، بـ «معاداة السامية».

بيلا حديد

صحيفة "إسرائيل اليوم" هاجمت بيلا حديد فزعمت أنها نشرت منشوراً مفخخاً وانحازت للجانب الفلسطيني بدلاً من تبني موقف محايد، مذكرة المتابعين والمعجبين في أي جانب تقف.

الصحيفة ذكرت أن بيلا هي شقيقة العارضة العالمية جيجي حديد التي تنتظر مولوداً هي وزوجها الفنان البريطاني زين مالك، وشقيقة عارض الأزياء والمغني أنور حديد، زوج المغنية دوا ليبا التي سبق ونشرت على تطبيق "إنستجرام" منشورات ضد الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي.

بيلا حديد

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وأشارت إلى أن بيلا حدد هي ابنة نجمة البرامج الواقعية يوليندا فوستير والملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد ابن مدينة الناصرة.

عبد الرحمن الشنطي طفل من غزة ومغني راب بات معروفاً في العالم بفضل أشرطة الفيديو بالإنجليزية التي يبثها عن الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي وفي حديث مع قناة روسية قال إنه "يبحث عن السلام الحقيقي وتحسين الواقع المعيشي وعن الحب بواسطة الموسيقى".

بيلا حديد

ويشار إلى أن عارضة الأزياء الأمريكية سبق وهاجمت موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل نحو الشهرين لحذفه صورة نشرتها لجواز سفر والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين.

بيلا حديد

بيلا حديد

بيلا حديد