"سيدي" تجمع عبدالمنعم العامري وخالد بن طناف المنهالي لأول مرة

في تعاون يعد الأول بينهما، اجتمع الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي في عمل غنائي جديد حمل عنوان "سيدي".

وجاء في كلمات الأغنية: "إنت واصل في سويد القلب واصل.. واعتبره موطنك مانك غريب... سولك فيها سفارات وقناصل.. يوم غيرك مالهم فيها نصيب".

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وحملت أغنية "سيدي" اللحن والإيقاع الإماراتي، ووزعها موسيقياً المايسترو عبدالعزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب قناة عبدالمنعم العامري الرسمية على موقع "يوتيوب" من خلال عمل فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية.

وأعرب العامري عن سعادته بالتعاون الأول مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي، مؤكداً أن كلمات الأغنية حملت أسلوباً جديداً في الغزل والعشق ومعاتبة المحبوب، مشيرا إلى أنها فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا الشكل من اللون الموسيقي الإماراتي الشعبي.



