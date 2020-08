"ice cream" سيلينا جوميز تتخطى الـ 100 مليون مشاهدة

نجاح كبير تحققه أغنية “آيس كريم- ice cream" للنجمة سيلينا جوميز مع فرقة بلاكبينك الكورية، حيث تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام.



سيلينا جوميز كشفت عن تعاون وشيك مع الفريق الكوري الشهير “BLACKPINK”، وهو الخبر الذي لاقى حماس كل محبي ومعجبي جوميز من شتى أنحاء العالم.





مغنية البوب الأمريكية سيلينا جوميز ادعت أنها كانت ضحية تلاعب عاطفي في علاقتها السابقة بالمغني جاستن بيبر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعض التصريحات النارية التي أطلقتها جوميز خلال مقابلة لها بقناة "إن بي أر" الإذاعية، في وقت سابق، من بينها أنها تعرضت للانتهاك العاطفي في علاقتها بالمغني، التي دامت 7 سنوات بين انفصال وعودة من جديد.

وبسؤال المغنية عما تقصده بـ"الانتهاك العاطفي"، أجابت: "احتجت إلى أن أنضج كي أفهم ما تعرضت له، رغم أنني لا أرغب في أن أقضي بقية حياتي في الحديث عما تعرضت له، فإنني سعيدة بالقول إنني في أقوى حالاتي حالياً، خصوصا بعد أن وجدت طريقة لأكون أفضل مجدداً".





وبدأت جوميز الحديث عن بيبر، عندما سألها المحاور إذ كانت أغنيتها الأخيرة "Lose You To Love Me" عن المغني، ووقتها أجابت "بالتأكيد"، لافتة إلى أنها لم تحظَ بنهاية محترمة تليق بعلاقتها بالمغني، معبرة عن فخرها بالأغنية لأنها أتاحت لها فرصة قول أشياء لم تستطع قولها له.

وتابعت جوميز: "هذه ليست أغنية عن الكراهية، إنها أغنية تقول ببساطة كنت أمتلك شيئاً جميلاً، ولن أنكر يوماً ذلك، لكنه كان صعباً، وأنا سعيدة أن العلاقة انتهت".

وبدأت علاقة الثنائي منذ عام 2011 وحتى 2018، وبعد انفصال الثنائي، اتجه بيبر إلى عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وبدأ علاقة معها سريعاً، أدت إلى زواجهما.