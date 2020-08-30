سيارة ياسمين صبري الفارهة.. هدية بـ 10 ملايين جنيه

"أهدى رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة زوجته الفنانة ياسمين صبري سيارة فارهة تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه"، خبر تداولته مواقع محلية مصرية نقلا عن شبكات التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل تباينت بين الدهشة والانتقاد، ولم تخل من بعض الاتهامات.

سعر السيارة حسب الماركة المتداولة يبلغ سعرها 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها مصريا، وهي القيمة التي وصفها المتابعون بأنها أقل من المعتاد رسميا، ما فتح باب المطالب بالتحقيق الرسمي "حفاظا على حق الدولة".





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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس "كابروليه" باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، لكن لم يؤكد صحتها أي مصدر رسمي أو قريب الصلة.





ياسمين صبري، المتزوجة حديثا من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، شاركت في مارثوان رمضان الماضي بمسلسل يحمل اسم "فرصة ثانية" وشاركها البطولة نخبة من الممثلين، أبرزهم أحمد مجدي ودياب وأيتن عامر وهبة مجدي ونهال عنبر، وكانت القصة تدور في إطار رومانسي اجتماعي ولم يحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.