هداف الدوري السعودي.. هاتريك الحزم يقرب جوميز من عرش حمدالله

اقترب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال من اعتلاء صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل 3 أهداف في شباك الحزم، خلال مواجهة الفريقين بالجولة الـ28 من المسابقة، والتي انتهت بفوز الزعيم 4-1.



افتتح سالم الدوسري أهداف الهلال في الدقيقة 8، قبل أن يطلق جوميز سهامه باتجاه شباك الحزم بتسجيل هدف أول في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، أتبعها بهدف ثان في الدقيقة 53 بضربة رأس رائعة عقب تمريرة عرضية متقنة من ياسر الشهراني.

ومنحت ضربة جزاء ثانية لجوميز فرصة تسجيل الهدف الثالث بالنسبة له والرابع لفريقه، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 3 أهداف خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وحامل اللقب.

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وكان عبدالرزاق حمداالله رفع رصيده إلى 27 هدفا في المسابقة بعدما سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء خلال فوز فريقه القاتل على 2-1، في الجولة ذاتها.





يذكر أن الفوز على الحزم حسم تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، والخامسة في عهد الاحتراف، ليستعيد اللقب من منافسه النصر الذي انتزعه منه الموسم الماضي.