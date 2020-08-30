أزمات لا تنتهي.. فيديو مرتضى منصور يشعل السوشيال ميديا

لم تعد الساحة الرياضية في مصر، تخلو من الأزمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وسط مطالبات العديد من النقاد بضرورة تهدئة الأجواء في المرحلة المقبلة، خاصة بين القطبين الأهلي والزمالك.



مقطع فيديو لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الانتقادات التي صدرت منه ضد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

ولم تكن تلك الأزمة هي الأولى من جانب رئيس الزمالك، بعد مقطع فيديو آخر منسوب له انتشر قبل أكثر من شهر، يتضمن إساءات لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

لكن منصور نفى جملة وتفصيلا صحة الفيديو، مشددا على أنه "مفبرك من جانب أحد الأشخاص يدعى أبوسنيدة، يسعى لإثارة الفتنة بين أكبر ناديين في مصر وأفريقيا".

فيديو مرتضى منصور

مرتضى منصور افتتح عددا من المنشآت الجديدة داخل مقر الزمالك في القاهرة يوم الجمعة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بجانب عدد من نجوم النادي السابقين.

رئيس الزمالك وجه دعوة أيضا لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لحضور الاحتفالية، لكن الأخير لم يلبي الدعوة دون الكشف عن الأسباب.

وفي تصريحات عقب مراسم افتتاح المنشآت الجديدة بالزمالك، وجه مرتضى منصور انتقادات عنيفة لرئيس الحكومة المصرية، بقوله: "لا أفهم سر عدم قبولك الدعوة، رغم أنك أجبرت الزمالك على استئناف النشاط وسط ظروف قهرية وصعبة".

وأضاف: "ربما يشعر البعض بالغضب بعد فوزنا على الأهلي مرتين هذا العام"، ومع تصاعد حدة انتقادات مرتضى منصور لرئيس الوزراء، تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنهاء الأزمة.

لكن منصور رفض طلب صبحي، وطالبه بمغادرة النادي بعد أن أدى دوره بحضور الاحتفالية يوم الجمعة.

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يذكر أن مرتضى منصور عضو في مجلس النواب المصري، والذي رفض رئيسه علي عبدالعال خلال وقت سابق، فكرة رفع الحصانة عنه بناءً على العديد من الطلبات المقدمة من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

من جهته، نشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى خلاله توجيه أي إساءة لرئيس الوزراء المصري.

وقال مرتضى إنه لم يخطئ بحق مصطفى مدبولي، ولا يجرؤ على ذلك، ولكن من حقه أن يحزن منهُ ويعاتبهُ باحترام لكونه لم يحضر حفل افتتاح منشآت الزمالك الجديدة، رغم توجيه دعوة خاصة له.

أزمة عنصرية

أزمة جديدة ظهرت على الساحة الرياضية المصرية، بطلها مدحت العدل الكاتب والسيناريست المصري، الذي أثار حالة كبيرة من الجدل بعد تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب العدل: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش هيعرفوا فاوست، وصاحب أغنية (بحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

جاء ذلك تعليقا على تصريح أدلى به أحد الضيوف عبر قناة الأهلي، الذي قال إن "جماهير الزمالك باعت نفسها للشيطان، على طريقة مسرحية فاوست"، وهو ما اعتبره العدل إهانة لأنصار القلعة البيضاء، قبل أن يقدم اعتذاره لاحقا.

وفاوست هي مسرحية ألمانية كتبها الأديب يوهان جوته في القرن الـ19، عن قصة شخص عجوز قرر أن يقايض بروحه وجسده على أن يمنحه الشيطان 24 عاما من شبابه.

على الجانب الآخر، لم يصمت المطرب الشعبي سعد الصغير، على الإساءة المستترة من قبل العدل للتقليل من شأنه عبر تغريدته بموقع "تويتر"، لافتا إلى أنه يرتبط بعلاقة قوية بعدد كبير من لاعبي فريق الزمالك، رافضا فكرة التنمر والسخرية من أحد كبار رجال الثقافة في مصر.

واختتم بقوله: "من علمه والده أفضل ممن تلقى شهادة جامعية.. انظر للطريقة التي تتحدث بها عني، لكن أنا أبي علمني ألا أتنمر على أحد".