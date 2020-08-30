وصلة رقص لدانا حلبي على نغمات "جاني في ملعبي" لمحمد نور

ظهرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي في فيديو جديد نشرته من داخل سيارتها، عبر صفحتها بـ"فيسبوك" وهي ترقص وتغني «جاني في ملعبي» لمحمد نور والتي طرحها عضو فريق واما خلال الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب.



وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دانا حلبي بهذا الأمر، حيث أحدثت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد انتشار فيديو لها خلال الأيام الماضية وهي تقوم بالرقص داخل سيارتها على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، وحقق هذا الفيديو 5 مليون مشاهدة على صفحتها بـ"فيسبوك".



وانهالت التعليقات على فيديو دانا حلبي التي علقت عليه قائلة: «صداع من كتر السمسمة»، وجاءت تعليقات متابعيها على الفيديو قائلين: "كل الدعم يا قمر"، و"انا جالى صداع منك مش من السمسم"، و"مسكرة"، ونطلع من الطبطبة نخش ع السمسمة".

وتصدرت دانا حلبي، مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك رغم اعتزالها الفن منذ سنوات ولكن يرجع هذا التصدر لفيديو غنائها "بالبنط العريض" والتي ظهرت فيه دانا بملابس مثيرة أظهرت أنوثتها وجمالها وشقاوتها، وعلقت دانا حلبي على الفيديو، قائلة: "أنا لقيت الطبطبة؟"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو مما جعله اسمها يدخل قائمة التريند الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا.



أغنية "جاني في ملعبي" إيقاعية راقصة تعاون فيها محمد نور لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو، ويظهر محمد نور في الفيديو كليب بقالب شبابي فرح تحت ادارة المخرجة بتول عرفة وبمشاركة مجموعة من لاعبات كرة القدم المصرية: مريم منصور، ليلى شريف، رندة خليل، وفدوى الحسيني.

ويقول مطلع الأغنية:

جاني ف ملعبي .. جميل و النبي

عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى

قمر ما السما .. لوحة مجسمة

صداع من كتر السمسمة

دانا حلبي.. اسمها المستعار دودو دودو هي من مواليد 18 يناير 1987 في الكويت وهي مغنية لبنانية، وتخرجت من المدرسة العليا ودرست تصميم داخلي وبداية شهرتها بأغنية "بص عليا" وآخر كليباتها "الورد الجوري" بمشاركة المغني السوري بهاء اليوسف ودخلت عالم التمثيل بمسلسل "دورة جونية جبيل" عام 2018.

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