حسن الرداد يتعاقد على "كشاف حرامية" مع كريم فهمي وإخراج خالد موسى

تعاقد الفنان المصري حسن الرداد على بطولة فيلم جديد بعنوان "كشاف حرامية" يشاركه البطولة كريم فهمي، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تعاقد رسميًا على المشاركة في بطولة الفيلم كل من الفنان محمود حميدة، والفنان عمرو عبدالجليل، ويعكف أحمد خالد موسي رفقة الشركة المنتجة على ترشيح باقي الأبطال ومعاينة أماكن التصوير، لينطلق خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، يعرض للرداد فيلم "توأم روحي"، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية الاجتماعية، ويحقق نجاحا كبيرا بشباك التذاكر منذ عرضه. قد يهمك أيضا:

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