إيرادات السبت.. "Tenet" يحتل الصدارة و"Ava" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 29 أغسطس، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 439 ألفًا و954 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم التحريك "100% wolf" محققًا 18 ألفًا و730 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 17 ألفًا و586 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 16 ألفًا و638 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 7 آلاف و547 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 7 آلاف و23 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 6 آلاف و848 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 6 آلاف و681 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، محققًا 4 آلاف و911 جنيهًا، وجاء فيلم "onward" في المركز العاشر بإيراد 3 آلاف و417 جنيها.