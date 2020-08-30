إيرادات "الحوت الأزرق" تتخطى 50 ألف جنيه في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "الحوت الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه السبت 29 أغسطس إيراد قُدر بـ10 آلاف و709 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام 51 ألفا و728 جنيها.

"الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.