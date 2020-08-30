اتهامات لوالدها بسبب صورة حمام السباحة" وخسرت 6 كيلو. معلومات عن ليلى زاهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاده الـ17، اليوم، إذ إنها من مواليد 30 أغسطس 2003.

ونستعرض لكم بعض الحكايات في حياة الفنانة الشابة..

البداية في الطفولة

بدأت الفنانة ليلى زاهر، ابنة أحمد زاهر، في عام 2008، وعمرها 5 سنوات من خلال كابتن هيما ثم عمر وسلمى 2 ومحترم إلا ربع وتوالت مشاركتها حتى فيلم عنتر وبيسة عام 2014، وسنها 11 عاما.

ابتعاد بأوامر عائلية

رفض الفنان أحمد زاهر مشاركة ابنته ليلى أو شقيقتها ملك في أعمال للتركيز في مذكراتهما، ثم العودة في سن الشباب.

تراجع من أحمد زاهر

لكن ليلى أحمد زاهر عادت في دور نورا حسن الجبالي في رمضان الماضي، إذ جسدت ابنة الفنان ياسر جلال في مسلسل الفتوة.

وقالت ليلى، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إينرجي للدراما" على إذاعة إينرجي، أن والدها لم يكن متحمسا لرجوعها في الوقت الحالي للتمثيل

وعن ذلك قال الفنان أحمد زاهر: "ياسر جلال كلمني وطلبها بنفسه، والدور صعب يترفض، لأنه دور مهم، وهذا ما جعلني أوافق".

نجاح وعودة للأضواء

تمكنت ليلى من جذب الأضواء لها وقدمت الدور بشكل جيد، جعل الكثيرون يشيدون بها، ويطلبون باستمرارها.

أزمة صورة حمام السباحة

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تعرضت ليلى ووالدها أحمد زاهر لهجوم كبير، بعد نشر صورة لهما وهو يحتضنها في حمام السباحة، واتهمه البعض بالتحرش بابنته، ما دفع أحمد زاهر للرد، وصمم على تصوير جلسة كلاسيكية تجمعه بابنته، في تحدي منه للمهاجمين.

شهرة على تطبيق تيك توك

قالت ليلى أحمد زاهر في تصريحات لـ"الخليج 365": "كنا نشعر بالملل بسبب الحظر وعندما وجدت أن تيك توك أصبح تريند فى كل مكان أحببت عمل فيديو أو اثنين على سبيل الهزار، و لم أكن أتخيل أن هذا الموضوع سيحقق ملايين المشاهدات، لذا قمت بعمل أكثر من فيديو".

وأضافت: "أنا من أقنعت أبي بالظهور على تيك توك، فهو لم يكن يحب القيام بتلك الفيديوهات، لأنه كان غير مستوعب الفكرة و كان يرفض، وأخذته على غفلة ليقدم معي أحد الفيديوهات، ثم أحب بعد ذلك الموضوع هو الآخر واستمر فيه".

إنقاص الوزن

قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"أنها كانت تقوم بدايت قاسٍ لإنقاص وزنها خلال تصوير مسلسل الفتوة، بطولة ياسر جلال، مضيفة: "أنقصت من وزني كثيرا، وخسرت 6 كيلوجرامات دفعة واحدة خلال التصوير، وقد قمت بذلك من أجل نفسي ورشاقتي وليس بسبب المسلسل فحسب".

مبروك عطية يرد على تقليدها له

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه شاهد كل مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرًا عبر تطبيق "التيك توك" والتي يقلده فيها البعض، مضيفا: "من قلدني لو لم يكن يحبني، لم يكن يلتفت لي من قريب ولا من بعيد، فشكرًا له".

وأضاف عطية، خلال تصريحاته إلى برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" الثلاثاء، بأن من يهمه أن يصل العلم إلى الناس وإن من قام بتقليده وتكرار رسالته يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا في الناس منه، لافتًا إلى أنه ينظر إلى من يقلدونه من زاوية واحدة ويترك الزوايا الأخرى التي يمكن أن يكون فيها غضب وثورة.

وكان ذلك بعد تقليد العديد له، من بينهم ليلى أحمد زاهر ووالدها.

مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة ليلى زاهر على المشاركة في مسلسل "في بيتنا روبوت بطولة شيماء سيف، وإخراج وليد الحلفاوي.