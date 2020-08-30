نوال الزغبي في رسالة غامضة: "المواقف تكشف كل خفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة غامضة، عبر حسابها على تويتر.

وكتبت الزغبي، قائلة: "‏أحيانا .. تظن أن مكانتك كبيرة بقلب شخص ما..ثم تمر بمواقف تجعلك تضحك على سخافة ظنك ..حقا المواقف تكشف كل خفي".

يذكر أن، الفنانة نوال الزغبي، تعد إحدى الفنانات التي تعارض السلطات في لبنان، بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها بيروت.