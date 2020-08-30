بصورة من أحد أفلامها.. ليلى علوي تسخر من موجة كورونا الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: سخرت الفنانة ليلى علوي من الأنباء عن وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، حول العالم. ونشرت علوي صورة من أحد أفلامها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "لما تسمع إن العالم بيستعد للموجة التانية من كورونا". وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر" للمؤلف والمخرج محمد أمين، وبطولة زينة، والذي لم يتحدد له موعد عرض حتى الآن.

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