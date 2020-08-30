مفاجأة..بند الـ700 مليون يورو كشرط فسح عقد ميسي مع برشلونة “اختياري”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

لا شئ يعلو فوق اخر مستجدات أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه برشلونة الأسباني ، خاصة مع تأكيد ميسي الرحيل عن الكامب نو وتمسك إدارة الفريق الكتالوني بتفعيل بند الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو .

كشفت تقارير إسبانية أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يشمل مبلغ 700 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد بينه وبين ناديه برشلونة، وأن العقد المذكور ينتهي في الموسم الماضي.

وبحسب “كادينا سير” عبر “إل لارغيرو” فبعد الحصول على نسخة من عقد ميسي مع ناديه الإسباني، اتضح بأنه لا يفرض عليه بند فسح العقد بـ 700 مليون يورو والذي انتشر في الأيام الماضية بعدما طلب الأرجنتيني مغادرة النادي الإسباني، وأن تفعيل هذا البند لموسم 2020 – 2021 يعد اختياريا.

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وأضافت “كادينا” بأن ميسي في حال أصر على مغادرة برشلونة فإنه من الممكن أن يحل القضية بينه وبين النادي في المحكمة على أن يدفع حينها مبلغا أقل كعقوبة، كما ذكرت الإذاعة الإسبانية. وبينت أن الأخير قرر بشكل قاطع مغادرة النادي.

وكانت صحيفة “ماركا” قد قالت أنه من حيث المبدأ، انتهت صلاحية هذا البند في 10 حزيران/يونيو، لكن الطبيعة غير المعتادة لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا قد مهدت الطريق لميسي لطلب فسخ عقده اعتبارا من الآن. الأمر يتعلق بالخطوة الأولى نحو فتح مفاوضات لرحيله، على أساس بند فسخ العقد والبالغ 700 مليون يورو”.

وبالتالي، يمكن أن تلي هذه الضربة التحذيرية مواجهة بين الخبراء لتحديد ما إذا كان يمكن تمديد صلاحية هذا البند، بالنظر إلى أن الموسم في إسبانيا قد تم وقفه في الفترة بين آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ميسي أرسل إلى ناديه الذي يلعب له منذ 2001، مستندا يطلب فيه المغادرة معترضا على طريقة الإدارة الحالية برئاسة جوسيب بارتوميو، ليتبع الفاكس عدة أحداث كان آخرها رفضه العودة للتدريبات وإجراء الفحوصات الطبية.