ديوكوفيتش يتوج ببطولة سينسيناتي للتنس ويعادل رقم نادال القياسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً برياضة التنس، من إحراز لقب بطولة سينسيناتي الدولية الأميركية في كرة المضرب للماسترز (الألف نقطة)، بفوزه على منافسه الكندي ميلوش راونيتش 1-6 و6-3 و6-4 في المباراة النهائية ، محافظا على سجله الخالي من الهزيمة في 2020 .

وصمد اللاعب الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أمام إرسال راونيتش القوي ليحقق انتصاره 23 في العدد ذاته من المباريات في 2020 وحصد اللقب 80 في مسيرته وعادل رقم رفائيل نادال القياسي بالحصول على 35 لقبا في بطولات الأساتذة.

وبسبب إصابته في الرقبة عانى ديوكوفيتش مبكرا وارتكب أربعة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى.

واستغل راونيتش مشاكل إرسال منافسه المصنف الأول عالميا وأنهى المجموعة الأولى في 30 دقيقة.

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لكن ديوكوفيتش، الذي انتصر في جميع مبارياته العشر ضد الكندي راونيتش البالغ عمره 29 عاما، استعاد إيقاعه في المجموعة الثانية وفاز بأربعة أشواط متتالية في المجموعة الفاصلة.

ضرب الكندي راونيتش بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-1، لكن ديوكوفيتش انتفض في الثانية وكسبها 6-3، فيما استلم ميلوش زمام المبادرة في المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم خلالها بشوطين نظيفين، لكن سرعان ما نجح الصربي في قلب الطاولة مدركاً التعادل 2-2 قبل أن يتقدم 4-2 ويحافظ على أفضليته حتى حسمها 6-4

وأقيمت البطولة، التي تأتي كاستعداد أخير قبل انطلاق أميركا المفتوحة بعد غد الاثنين، بدون جماهير في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك بدلا من مكانها المعتاد في سينسناتي بولاية أوهايو.

من جهة أخرى، توجت البيلاروسية فيكتوريا أزارانكا بلقب السيدات إثر انسحاب منافستها اليابانية نعومي أوساكا، العاشرة عالمياً والرابعة في الدورة التي تعتبر إحدى دورات “البريمير” الإلزامية لدى السيدات، بسبب الإصابة.