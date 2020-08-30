إليسا: “عا اسمك غنيت عا اسمك رح غني”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

لا يزال الشعب اللبناني متأثراً بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات وجرح الآلاف وأفقد أكثر من 300 ألف رزقهم وبيوتهم.

وعلى الأثر، نشرت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية لها عن لبنان “على إسمك” أمس.

وكتبت في خانة التعليقات عبر “تويتر” كلمات من الأغنية: ” عا اسمك غنيت عا اسمك رح غني، ركعت وصليت والسما تسمع مني”.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب وأدى إلى سقوط أكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح وفقد أكثر من 300 ألف شخص مسكنهم ورزقهم.

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وانتفض عدد كبير من الفنانين على الوضع مثل كافة اللبنانيين الذين تدمرت عاصمتهم وفقدوا أحد أحبائهم أو حتى جريح أحدهم ما شكل حالة امتعاض وقرف كبيرة في نفوس المواطنين.

وانهالت المساعدات من بلدان الاغتراب خاصة المغتربين اللبنانيين الذين لم يتركوا وسيلة إلا وساعدوا بها.

وكانت إليسا الأكثر حماسة لمساعدة المواطنين.

في سياق متصل، وجهت النجمة اللبنانية إليسا، الشكر لجمهورها الذين شاركوا في التبرعات لإعمار لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع “تويتر”، قائلة: ” لدي أفضل المعجبين في العالم. شكرا جزيلا لتبرعاتك لبيروت. أنا غارقة في الصور التي انشرها عن التبرعات. كل واحد منكم يعطي ما بوسعه ، وتبرعاتكم هي أجمل شيء حدث منذ 4 أغسطس. أحبك جميعًا كثيرًا.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا، مع الجمهور جانب من دعائها وصلواتها من أجل وطنها لبنان بالتزامن مع احتفالات عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، حيث كتبت فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “سامحينا يا عدرا لأنو هالسنة تغلب علينا حزننا وغضبنا من ورا اللى عايشينو.. اللى الإنسان ما بيقدر عليه، الله بيقدر عليه، ولهيك منصليلك اليوم وكل يوم، تا ما تتركينا وما تتركى لبنان”.