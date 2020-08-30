رغم مرور 23 عاما على رحيلها.. تعرف على أحدث تكريم للأميرة ديانا

رنا صلاح الدين - كشف قصر كينزنجتون عن تكريم جديد للأميرة الراحلة ديانا، عن طريق تمثال جديد لها سيقام في القصر في يوليو المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين، بعد تأجيل الحدث بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

الأميرة ديانا

ووفقا لـ"رويترز" ففي عام 2017 قال الأميران ويليام وهاري إنهما طلبا نحت تمثال تكريما لوالدتهما، التي توفيت في حادث سيارة في باريس منذ ما يربو على 20 عاما، لوضعه أمام قصر كينزنجتون، المقر الرسمي للأمير ويليام في لندن.

الأميرة ديانا

الشقيقان اختارا في وقت لاحق من ذلك العام النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال إحياء للذكرى العشرين لوفاة ديانا.. وسبق أن صنع برودلي صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية.

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الأميرة ديانا

كان ويليام يبلغ من العمر 15 عاما عندما توفيت والدته بينما كان عمر هاري 12 عاما.

ودُشن أول نصب تذكاري لديانا، وهو نافورة يبلغ طولها 210 أمتار، في هايد بارك في 2004 بعد أعوام من التعقيدات الروتينية والخلافات بشأن التصميم.

الأميرة ديانا