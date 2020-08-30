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رغم مرور 23 عاما على رحيلها.. تعرف على أحدث تكريم للأميرة ديانا

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رنا صلاح الدين - كشف قصر كينزنجتون عن تكريم جديد للأميرة الراحلة ديانا، عن طريق تمثال جديد لها سيقام في القصر في يوليو المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين، بعد تأجيل الحدث بسبب تفشي جائحة فيروس .

d7a53a5e89.jpgالأميرة ديانا

ووفقا لـ"رويترز" ففي عام 2017 قال الأميران ويليام وهاري إنهما طلبا نحت تمثال تكريما لوالدتهما، التي توفيت في حادث سيارة في باريس منذ ما يربو على 20 عاما، لوضعه أمام قصر كينزنجتون، المقر الرسمي للأمير ويليام في لندن.

210c38a4e3.jpgالأميرة ديانا

الشقيقان اختارا في وقت لاحق من ذلك العام النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال إحياء للذكرى العشرين لوفاة ديانا.. وسبق أن صنع برودلي صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية.

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31b0b3254e.jpgالأميرة ديانا

كان ويليام يبلغ من العمر 15 عاما عندما توفيت والدته بينما كان عمر هاري 12 عاما.

ودُشن أول نصب تذكاري لديانا، وهو نافورة يبلغ طولها 210 أمتار، في هايد بارك في 2004 بعد أعوام من التعقيدات الروتينية والخلافات بشأن التصميم.

2eb29bd393.jpgالأميرة ديانا

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