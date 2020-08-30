فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - كسرت فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء العالمية، قاعدة الرجيم التي التزمت بها لفترة طويلة تقارب الـ 20 عاما، حيث لم تتناول الكربوهيدارت إرضاء لزوجها النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام.
ديفيد بيكهام
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن فيكتوريا لجأت إلى ذلك بعدما أعجبت بمهارة زوجها في إعداد البيتزا في المنزل أثناء فترة العزل الصحي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
فيكتوريا بيكهام
بيكهام صاحب الـ 45 عاما كان قد جرب عدة وصفات أثناء فترة الحظر خلال كنوع من استغلال وقت الفراغ وأتقن بعضها التي كانت تجهزها والدته وساعدته ابنته هاربر في تجهيز المخبوزات، وبعدها تناولت فيكتوريا البيتزا معهم.
فيكتوريا بيكهام
يشار إلى أن ديفيد بيكهام وزوجته وأطفالهما هاربر 9 أعوام وكروز 15 عاما وروميو 17 عاما قد قضوا فترة الحظر بمنزلهم في كوتسوولد بينما قضى ابنهم الأكبر بروكلين 21 عاما فترة الحظر في الولايات المتحدة مع خطيبته نيكولا بيلتز.
فيكتوريا بيكهام
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