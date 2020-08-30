بالصور – ياسمين صبري تتلقى هدية باهظة الثمن من أبو هشيمة

متابعة بتجــــــــــــرد: جدل كبير أثاره تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس ” كابريوليه” بقوة 5000 حصان، باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 آب (أغسطس) 2020 وتم الإفراج عنها بتاريخ 25 آب (أغسطس).

وما أثار الجدل ثمن السيارة المدون في أوراق التخليص الجمرجي، حيث بلغ سعرها الأصلي 6 ملايين و113 ألفاً و545 جنيهاً، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 ملايين و717 ألفاً و137 جنيهاً مصريًّا ليصل الإجمالى إلى 9.8 مليون جنيه.

وبذلك تنضم السيارة رولز رويس “dawn” إلى أسطول ياسمين صبري لتكون السيارة الثانية لها من علامة رولز رويس حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب “رولز رويس كولينان”.

وتزوجت ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أبريل 2020 ويُعد آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض رمضان الماضي، وشاركها في بطولته أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر.