خبر يُثلج قلوب جماهير أحلام في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة الإماراتية أحلام طرح ألبومها الجديد بفارغ الصبر، وذلك يظهر من خلال تفاعل محبّيها مع كل معلومة جديدة يتم كشفها عن العمل.

وفي دردشة مع محبّيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” بالتزامن مع عرض حفلها ضمن فعاليات موسم الطائف في المملكة العربية السعودية والذي كانت قد أحيته العام الفائت، تحدّثت “فنانة العرب” عن جديدها الفني ووعدت الجمهور بألبوم من الطراز الرفيع فقالت: “قريباً البوم من الطراز المعتق بدهن العود اوعدكم راح تستمتعون”.

الألبوم سيصدر في المقبلة، وقد بذلت أحلام مجهودًا مضاعفًا في العمل عليه، ليكون على المستوى الذي ترغب به من كافة النواحي الفنية والإعلانية.

وتتعاون أحلام في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، منهم عبدالرحمن العثمان، عبدالرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبدالمحسن، ناصر الصالح، سهم ياسر بو علي وغيرهم، والتوزيع الموسيقى لخالد عز وأسامة الهندي، وتم تنفيذه في تركيا ومصر، وسجّلت صوتها في أحد الاستديوهات الفرنسية، وتولت إنتاجه على نفقتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام صوّرت أربعة كليبات من الألبوم حتى الآن، أحدها مع المخرجة إنجي جمال، واثنان مع المخرج حسن غدار، وواحد مع مخرج فرنسي، وتم التصوير في بالي بأندونيسيا وفرنسا ومصر.