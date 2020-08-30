شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى ابنة سوسن بدر فى "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة هنادى مهنى دور ابنة النجمة سوسن بدر خلال أحداث مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، وزوجة محمد على رزق، ويكون هناك تطور كبير فى الأحداث ستكشفها حلقات المسلسل فى إطار اجتماعى.

وتمتلك مى عز الدين خلال أحداث العمل، مجموعة شركات كبيرة مقرها داخل القاهرة ودبى، ويتولى مساعدتها الفنان محمود عبد المغنى، وتدخل فى صراع مع سوسن بدر ونيقولا معوض، كما تبتعد مى عن الكوميديا فى هذا المسلسل وتقدم عمل درامى أحداثه تدور فى إطار اجتماعى.

ويكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات تصوير المسلسل الذى تم استئنافه مؤخرًا، حيث يصور فخر مشاهد العمل يوميًا وبدون إجازات بعدما وضع خطة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و "رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

وشاركت هنادى مهنا فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، كما أنها شاركت فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا.