تعرف على الجملة التي اتهمت محمد صلاح بالجنون

رنا صلاح الدين - أكد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية " B.B.C " عن نجاح ناديه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ 30 عاما.

صلاح قال: قلت دائما منذ مقابلتي الأولى مع النادي، إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.. كانوا يقولون إنني مجنون، لكننا فعلنا ذلك.. في بداية الموسم، تريد الفوز وتحقيق شيء للنادي، وكان الهدف الرئيسي هو الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

نجم منتخب مصر أضاف، عندما تهزم مانشستر سيتي فإن هذا يمنحك مزيدا من الثقة، لأنهم كانوا الأبطال، كما أنني كنت متحمسا بعد الهدف ضد مانشستر يونايتد، وكان رد فعل الجماهير مجنونا.. لقد كان أمرا مميزا للجميع.

وعن حالة الذعر التي انتابت نادي ليفربول، عندما تردد حديث أن الدوري كان سيلغى عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.. وصف صلاح الأمر قائلا: كان الناس يقولون إن الدوري سيلغى، ولا يمكن اللعب بعد الآن.. هذا صنع توترا، وربما بدأ الجميع داخل النادي يشعرون بالذعر.. لكني كنت في المنزل مع العائلة، ولم أمر بهذه التجربة من قبل، لذلك كنت أستمتع بها.

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محمد صلاح

وأضاف: كان من الصعب أيضا الاعتقاد أنه سيتم إلغاء الدوري، بعد هذا الموسم الطويل.

صلاح ساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتسجيله 19 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول كان قد حسم لقب بطل "البريميرليج" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، ليتوج "الريدز" بلقبه التاسع عشر في تاريخه.