أغلى من سيارة فيراري.. بيع الخروف الأعلى سعرا في العالم

رنا صلاح الدين - بيع خروف في اسكتلندا من نوع "تيكسل" يبلغ من العمر 6 أشهر مقابل سعر يعد الأعلى في العالم.

ووفقا لـ"سيوتنيك" نقلا عن صحيفة "نيوروك بوست" الأمريكية، فإن الخروف الذي يحمل اسم "دابل دياموند" أو (الجوهرة المزدوجة) بيع بمبلغ 489 ألف دولار، ليتفوق سعره على ثمن سيارة "فيراري" أو ساعة "رولكس" أو سعر منزل لأسرة كاملة،

تربية الكبش الصغير كانت داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته، ومع ذلك، فإن سلالة "تيكسل" موطنها الجزيرة الهولندية التي تحمل الاسم نفسه، وهي منطقة معروفة بإنتاج لحم الضأن الخالي من الدهون، وكذلك الصوف فائق النعومة لغزل الجوارب.

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وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخروف بذلك السعر العالي هو التوقيت الحالي وهو موسم التزاوج، إذ يخطط أصحابه الحاليين وهم مجموعة من مربي الخراف في اسكتلندا لاستخدام "دابل داياموند" في التكاثر مع حملان إناث أخرى ثمينة.

جون ييتس، الرئيس التنفيذي لجمعية "تيكسل شيب" قال عن عرض البيع المذهل: "سيبدو هذا بالنسبة لكثير من الناس وكأنه ثمن باهظ للخروف، سلالة "تيكسل" هي "قمة صناعة تربية الأغنام" في المملكة المتحدة، موضحا أنها تشكّل حوالي 30% من جميع الحملان المولودة في الدولة المنتجة للصوف كل عام.

وحطم سعر الخروف "دابل دياموند" الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا في عام 2009، عندما تم بيع الخروف المسمى "Garngour Craftsman" مقابل 293 ألف دولار أمريكي.