جنات تحتفل مع جمهورها بنجاح ألبوم “أنا في إنتظارك”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش النجمة المغربية جنات حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية “أنا في إنتظارك”.

وحقق ألبوم “أنا في إنتظارك” أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب” بعد أسبوعين فقط على طرحه.

في هذه المناسبة نشرت جنات تصميمًا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” شكرت من خلاله محبّيها على محبتهم ودعمهم الدائم لها.

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يضم ألبوم “أنا في إنتظارك” 11 أغنية جميعها باللهجة المصرية، وهي: “أنا في انتظارك”، و”رايقة”، و”فهمت قصدك”، و”أوعى”، و”دموع وبكيت”، و”الظالم”، و”برد الوحدة”، و”أنا استعجلت”، و”اللي تشوفه” و”ثباتي الإنفعالي”. وتنوع الألبوم بين عدة أنماط غنائية، حيث قدّمت جنات اللون الرومانسية والدرامي والإيقاعي والطربي.

وتعاونت جنات من خلال هذا الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.