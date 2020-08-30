أيقونة “زيورخ السينمائي” الذهبية تنحاز لـ جولييت بينوش

متابعة بتجـــــــــــــرد: حصدت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش “56 عاماً” الحائزة على جائزة الأوسكار، أفضل جائزة بمهرجان زيورخ السينمائي لهذا العام، وهي جائزة الأيقونة الذهبية.

وقال منظمو المهرجان، اليوم الخميس، إن بينوش تعتبر ممثلة متقنة للأدوار السينمائية للمؤلفين الجادين وكذلك للأفلام الترفيهية الراقية في هوليود.

وذكر المدير الفني للمهرجان كريستيان يونجن: “بينوش متعددة المواهب للغاية وتتميز بالذكاء في اختيار أدوارها، وهي تعطي شخصياتها عمقاً سواء في الدراما أو في الكوميديا”.

توزع الجوائز في الثلاثين من سبتمبر المقبل، وتعتزم بينوش التوجه إلى زيورخ لهذه الغاية، وكذلك لتقديم فيلمها الجديد “الزوجة الطيبة” من إخراج مارتن بروفوست.

ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الأيقونة الذهبية للتمثيل كل من: كيت بلانشيت، وجلن كلوز، وأرنولد شوارزنيجر، ومايكل دوغلاس، وريتشارد جير، وشون بن.