متابعة بتجـــــــــــــرد: حصدت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش “56 عاماً” الحائزة على جائزة الأوسكار، أفضل جائزة بمهرجان زيورخ السينمائي لهذا العام، وهي جائزة الأيقونة الذهبية.
وقال منظمو المهرجان، اليوم الخميس، إن بينوش تعتبر ممثلة متقنة للأدوار السينمائية للمؤلفين الجادين وكذلك للأفلام الترفيهية الراقية في هوليود.
وذكر المدير الفني للمهرجان كريستيان يونجن: “بينوش متعددة المواهب للغاية وتتميز بالذكاء في اختيار أدوارها، وهي تعطي شخصياتها عمقاً سواء في الدراما أو في الكوميديا”.
توزع الجوائز في الثلاثين من سبتمبر المقبل، وتعتزم بينوش التوجه إلى زيورخ لهذه الغاية، وكذلك لتقديم فيلمها الجديد “الزوجة الطيبة” من إخراج مارتن بروفوست.
ومن بين الفائزين السابقين بجائزة الأيقونة الذهبية للتمثيل كل من: كيت بلانشيت، وجلن كلوز، وأرنولد شوارزنيجر، ومايكل دوغلاس، وريتشارد جير، وشون بن.
كانت هذه تفاصيل خبر أيقونة “زيورخ السينمائي” الذهبية تنحاز لـ جولييت بينوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.