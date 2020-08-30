بسبب كورونا.. توت عنخ آمون يقطع جولته الخارجية ويعود إلى مصر

متابعة بتجــــــــــــرد: عاد الفرعون المصري الشاب، توت عنخ آمون، إلى مصر، بعد جولة خارجية بدأت عام 2018، حسبما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية.

وقالت الوزارة إن 166 قطعة خاصة بمعرض الملك توت عنخ آمون عادت إلى القاهرة، بعد جولته التي كانت آخر محطاتها العاصمة البريطانية لندن، حيث أقيم له معرض حمل عنوان: «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي»، بعد أن زار لوس أنجلوس وباريس.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فإن المعرض حقق نجاحاً كبيراً في هذه الدول، خاصة فرنسا، التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض بها، بعدما زاره أكثر من 1.4 مليون زائر خلال 6 أشهر.

وأكدت الوزارة أن تداعيات جائحة كورونا، أدت لإغلاق المعرض في لندن خلال مارس 2020، قبل انتهاء مدته الأساسية بـ44 يوماً، كما أن الإجراءات الاحترازية في لندن لم تمكن الجهة المنظمة من فتح المعرض مرة أخرى.