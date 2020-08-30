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ميسي يتغيب عن تدريبات فريق برشلونة

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متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت العديد من التقارير الإعلامية في إسبانيا أمس السبت أن النجم الأرجنتيني ليونيل أخبر ناديه الإسباني بأنه لن يحضر اليوم الأول من تدريبات الفريق.

ومن المقرر خضوع جميع لاعبي برشلونة لاختبارات الكشف عن  اليوم الأحد في الملعب التدريبي للنادي الكتالوني.

ولكن محطة «راك1» الإذاعية الكتالونية ذكرت أن ميسي أخبر برشلونة بأنه لن يشارك في التدريبات.

ويرى ميسي أن حضوره لتدريبات الفريق يتعارض مع موقفه في أنه لاعب حر يحق له الانتقال لأي فريق آخر بدون مقابل مالي.

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وأرسل ميسي خطاباً إلى برشلونة يوم الثلاثاء الماضي يبلغه من خلاله برغبته في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر.

وتمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل بدون مقابل انتهى بنهاية يونيو الماضي وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو (833 مليون دولار).

وربطت تقارير صحفية بين ميسي ومانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي سبق له تحقيق نجاحات كبرى مع ميسي في برشلونة.

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