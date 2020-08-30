أصالة ضيفة أحمد عز في مسرحية “علاء الدين”

متابعة بتجــــــــــــرد: وجهت أسرة مسرحية «علاء الدين» للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان المصري أحمد عز، الدعوة لوزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، والفنانة السورية أصالة، لحضور عرض المسرحية، على مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما كشف مصدر من داخل المسرحية.
وأضاف المصدر أن الدعوة شملت أيضًا اللاعب حازم إمام، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.
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