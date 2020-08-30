ثاندي نيوتن: أنا استثنائية في هوليوود

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكرت الممثلة البريطانية ثاندي نيوتن أنها تعتبر نفسها استثناء في هوليوود لأنها ما زالت تحظى بفرص للتمثيل في أفلام جيدة رغم أنها في الـ47 من عمرها، كما أنها امرأة سوداء البشرة.

وأشارت نيوتن إلى أن ما يحدث معها غير طبيعي، لأن كل امرأة في ظروفها تعاني من قلة الأدوار، وخاصة أنها عاصرت 3 أجيال من الممثلين، ورأت ما يحدث عادة في عاصمة السينما العالمية.

وقالت إن الناس لا ينتبهون عادة لما يقوله أي ممثل عندما تنحسر عنه الأضواء، لذلك لا يدركون معاناة الممثلين في استمرارية العمل، والحصول على الأدوار التي تتناسب مع موهبتهم وقدراتهم، وتزيد معاناة الممثل إذا كان امرأة أو ذا بشرة سمراء، أو عندما يتقدم به العمر.

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وأضافت أن الممثل الذي تنحسر عنه الأضواء يكاد يستجدي من أجل منحه فرصة ثانية ليظل متواجداً في الساحة الفنية وتحت أنظار المخرجين وشركات الإنتاج، منوهة بأنها ما زالت متواجدة وعلى صلة بعناصر الإنتاج والإبداع في هوليوود، وما زالت تحصل على فرص للعمل.

في سياق متصل، اعترفت نيوتن في مقابلة أخرى بأنها كانت مرعوبة من التمثيل أمام النجم توم كروز في الجزء الثاني من فيلم “مهمة مستحيلة”، وواجهت أوقاتاً عصيبة حتى تستطيع التحكم في مشاعرها وتؤدي دورها أمامه.

وقالت إنها انسحبت من فيلم “ملائكة شارلي” بعد مواجهة صعبة مع مديرة شركة الإنتاج السابقة.